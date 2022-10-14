Отмечается, что это стало возможным благодаря защитникам и защитницам Украины.

В Украине с начала полномасштабной вооруженной агрессии России деоккупировали уже 1 тыс. 620 населенных пунктов.

Об этом сообщили в Офисе президента.

"Сегодня важный праздник - День защитников и защитниц Украины... Благодаря вам уже освобождено 1 тысячу 620 населенных пунктов от российских захватчиков", - говорится в заявлении ОПУ. Видео дня

В частности, в Херсонской области деоккупировано 75 населенных пунктов.

Война в Украине: главные новости

Продолжается контрнаступление Украины на юге. В настоящее время обстановка на южнобугском направлении стабильно сложная, но контролируемая.

По состоянию на 9 октября ВСУ освободили более 1170 кв. км территории на Херсонском направлении.

В то время как Путин теряет захваченные с февраля территории, россияне продолжают монотонные неудачные штурмы на Донбассе. Сообщается, что 13 октября ВСУ отбили атаки противника в направлениях населенных пунктов Тернии, Опытное, Веселое, Невельське, Одрадовка, Иванград, Бахмут, Новая Каменка и Сухой Пруд.

Хотя западные аналитики отмечают, что уже вскоре наступление ВС РФ может остановится из-за ухудшения морального состояния, дисциплины и боеспособности в зонах боевых действий.

Российские силы продолжали вести оборонительные операции вокруг Кременной в ожидании возможного нападения ВСУ.

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