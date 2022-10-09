Российские захватчики вывозят свои семьи в Крым.

Россияне на юге отреагировали на взрыв на Крымском мосту активным вывозом своих семей с временно оккупированных территорий.

Об этом сообщила начальница объединенного координационного штаба пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире информационного телемарафона, отвечая на вопрос о том, как оккупанты на юге отреагировали на то, что Крымский мост запылал, и не привело ли это к усилению вражеских атак в ходе боевых действий.

"Впечатление такое, что не до атак им сейчас, потому что атаки не увеличились. Но вот упаковка вещей и вывоз семей активизировались. С временно оккупированной Херсонщины они начали отправляться в сторону Крыма, логики у них никогда не было, поэтому мы наблюдаем просто за явлением. Они продвигаются в сторону Крыма, наверное, надеясь воспользоваться тем, что пока еще работает на этом направлении. Тот самый Крымский мост, который пока еще имеет некоторую пропускную способность", - акцентировала Гуменюк.

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Также начальник объединенного координационного штаба пресс-центра Сил обороны юга сообщила, что ВСУ продолжают продвигаться вперед на юге, и российские захватчики чувствуют давление.

"... активность наших войск очень смущает врага. Они действительно в растерянности, они чувствуют наше давление, они уступают, и мы говорили о том, что продвижение есть, оно медленное, но оно очень стабильно происходит, и маленькими шагами мы все же движемся вперед",- подчеркнула Гуменюк.

Взрыв на Крымском мосту

Как сообщал УНИАН, утром 8 октября на железнодорожной ветке Крымского моста возник сильный пожар.

В РФ заявили, что на Крымском мосту взорвался грузовик, в результате вспыхнул железнодорожный поезд. Было повреждено полотно на железнодорожной и автомобильной частях моста. Также сообщалось о гибели в результате происшествия трех человек.

Источник УНИАН в правоохранительных органах сообщил, что подрыв Крымского моста был спецоперацией СБУ. Официально в Службе безопасности эту информацию пока не подтверждают.

Повреждение Крымского моста осложняет поставки продовольствия, горючего и вооружения на временно оккупированный полуостров и юг Украины, а также переброску мобилизованных россиян.

Согласно сообщению российского пропагандистского информагентства РИА "Новости", автомобильное движение частично разрушенным мостом восстановлено.

Сегодня, 9 октября, Гуменюк сообщила, что с начала активных действий в Херсонской области освобождено более 1 тыс. 170 кв. км территории. С начала войны подразделения Сил обороны деоккупировали на Херсонщине более 2,4 тыс. кв. км территории.

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