В результате обстрела пострадали местные работники.

Во время обстрела Херсона 4 декабря российские захватнические войска попали в следственный изолятор.

Об этом сообщается на странице Департамента по вопросам исполнения уголовных наказаний в социальной сети Facebook. В результате атаки сооружение подверглось разрушениям.

"Сегодня в течение суток во время обстрела города Херсон, были попадания в здание Херсонского следственного изолятора. Часть помещений повреждены, среди персонала есть раненые", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что осужденные и заключенные были перемещены в следственные изоляторы более безопасных регионов еще после деоккупации территории Вооруженными Силами Украины.

Что происходит в Херсоне

Как сообщал УНИАН, 11 ноября украинские военные зашли в Херсон. Через несколько дней освобожденный от российских оккупантов город посетил президент Украины Владимир Зеленский.

Оккупационные войска отошли на левобережье области и теперь систематически обстреливают освобожденные территории.

По данным Генерального штаба, они оборудовали пыточную для украинцев в курортном селе Стрелковое на Арабатской стрелке.

В Херсоне восстанавливали свет, интернет и воду, поскольку перед отступлением армия РФ заминировала все важные объекты Херсонщины.

Однако уже 3 декабря жители Херсона остались без света из-за российского обстрела.

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