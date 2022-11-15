Они разрушили абсолютно всю критическую инфраструктуру

Когда есть украинский флаг есть цивилизованность, есть свобода, а российский флаг означает полное опустошение.

Очевидно для всех, что такое Украина, что такое присутствие нашего флага, заявил президент Владимир Зеленский в своем видеообращении.

"Когда есть украинский флаг, есть цивилизованность, есть свобода. Есть социальное обеспечение. Есть инфраструктура. Безопасность. Есть кому заботиться о людях. Есть все то, что исчезает и что разрушают, когда приходит оккупант. Вот что значит российский флаг – полное опустошение. Нет ни электричества, ни связи, ни интернета, ни телевидения. Оккупанты все уничтожили сами - специально. Вот их спецоперация. Перед зимой российские оккупанты разрушили людям абсолютно всю критическую инфраструктуру. Абсолютно все важные объекты в городе и области заминированы", - заявил глава государства.

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Он подчеркнул, что будет счастьем для всех, когда Россию удается изгнать.

"Счастье, которое будет и в тех наших городах и громадах, которые лишены Россией нормальной жизни и после 24 февраля, и в 2014 году. Мы все вернем. Вернем нормальную жизнь. И знаем, что мир для Украины становится ближе. Для всей нашей страны", - заверил Зеленский.

Освобождение Херсона

Как сообщал УНИАН, украинские защитники 11 ноября зашли в Херсон, который был оккупирован в первые дни полномасштабной войны РФ против Украины.

13 ноября в оперативном командовании "Юг" сообщили, что с начала прошлой недели на правом берегу Днепра деоккупированно 179 населенных пунктов.

В освобожденных населенных пунктах проводят стабилизационные мероприятия, а также работают саперы.

14 ноября Зеленский посетил освобожденный от российских оккупантов Херсон. В городе был официально поднят украинский флаг.

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