Противники обустроили пыточную в курортном селе на Арабатской стрелке.

На одной из баз отдыха в Херсонской области российские оккупанты обустроили пыточную.

Враги сделали пыточную в курортном селе Стрелковое (находится на Арабатской стрелке под Геническом), сообщает Генштаб Вооруженных сил Украины в Facebook.

"В нарушение норм Международного гуманитарного права, законов и обычаев ведения войны российские оккупационные войска, в частности, в населенном пункте Стрелковое Генического района..., на территории базы отдыха, оборудовали пыточную, где удерживают и пытают граждан Украины", - отметили в Генштабе.

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Ситуация в Херсонской области во время войны с Россией - важнейшие новости

Враги захватили ряд населенных пунктов в Херсонской области, в том числе на Арабатской стрелке.

В конце лета ВСУ пошли в контрнаступление. В частности, уже деоккупирована часть правобережья региона, 11 ноября наши защитники зашли в Херсон. Противники отступили на левобережье Херсонской области.

Стоит отметить, что в освобожденном Херсоне нашли несколько вражеских пыточных.

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