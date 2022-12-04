В освобожденном городе возобновлена работа важной насосной станции.

В Херсоне возобновили работу насосной станции, которая обеспечивает водоснабжение большинства местных жителей.

Вода появится в домах 70% горожан, об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич.

"Сегодня (4 декабря - Ред.) в Херсоне подали напряжение в скважину для наполнения резервуаров насосной водопроводной станции №2 с нормальным давлением...", - отметил чиновник.

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Ранее 4 декабря Ярослав Янушевич сообщил, что электроснабжение в Херсоне восстановили на 85%, свет есть в домах 113 тыс. 81 абонента.

Ситуация в Херсоне во время войны с Россией - важнейшие новости

В России 9 ноября заявили, что отступают с правобережья Херсонской области на левобережье, поскольку не могут удержать эту территорию из-за серьезных проблем со снабжением.

Уже 11 числа в Херсон зашли украинские воины. Противник обстреливает город и освобожденную часть региона, есть много жертв, разрушений и пострадавших.

Поздно вечером 2 декабря стало известно, что в результате очередного вражеского обстрела Херсон снова остался без электроснабжения.

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