В Херсоне возобновили работу насосной станции, которая обеспечивает водоснабжение большинства местных жителей.
Вода появится в домах 70% горожан, об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич.
"Сегодня (4 декабря - Ред.) в Херсоне подали напряжение в скважину для наполнения резервуаров насосной водопроводной станции №2 с нормальным давлением...", - отметил чиновник.
Ранее 4 декабря Ярослав Янушевич сообщил, что электроснабжение в Херсоне восстановили на 85%, свет есть в домах 113 тыс. 81 абонента.
Ситуация в Херсоне во время войны с Россией - важнейшие новости
В России 9 ноября заявили, что отступают с правобережья Херсонской области на левобережье, поскольку не могут удержать эту территорию из-за серьезных проблем со снабжением.
Уже 11 числа в Херсон зашли украинские воины. Противник обстреливает город и освобожденную часть региона, есть много жертв, разрушений и пострадавших.
Поздно вечером 2 декабря стало известно, что в результате очередного вражеского обстрела Херсон снова остался без электроснабжения.