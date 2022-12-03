В Херсоне из-за вражеских обстрелов есть разрушения жилых домов и другой инфраструктуры, нанесен удар по онкодиспансеру.

Оккупанты за прошедшие сутки совершили 28 обстрелов Херсонской области, в результате ударов ранен один человек.

Как сообщил в Telegram председатель Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич, под вражеским огнем снова оказались мирные населенные пункты области.

Янушевич отметил, что россияне обстреляли жилые кварталы Херсона, из-за вражеских обстрелов есть разрушения жилых домов и другой гражданской инфраструктуры города. В частности, враг попал в онкологический диспансер.

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Ситуация на Херсонщине:

С первых дней полномасштабного российского вторжения в Украину Херсон был под оккупацией. 11 ноября 2022 года украинские военные зашли в Херсон.

После освобождения оккупанты регулярно обстреливают подконтрольную Украине территорию Херсонщины.

28 ноября оккупантами была повреждена насосная станция городского коммунального предприятия "Николаевводоканал", которая расположена в Херсонской области. Город мог получать только техническую воду из Бугского лимана.

По состоянию 28 ноября 2022 года в Херсоне электроснабжение было восстановлено для 24% бытовых потребителей.

3 декабря 2022 года Херсон остался без света из-за обстрела оккупантов.

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