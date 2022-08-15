Информации о погибших или раненых нет.

Российские оккупанты обстреляли Слободской район Харькова.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.

"Ночью в 2:50 был обстрелян Слободской район. Попадания на территорию одного из предприятий города. Информации о погибших или раненых нет", - сообщил он.

Напомним, россияне продолжают обстреливать Харьковскую и Сумскую области из разных видов оружия. В частности, на Харьковском направлении противник обстрелял из танков и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Светличное, Шаповаловка, Прудянка, Дементеевка, Питомник, Большие Проходы, Русские Тишки, Победа, Верхний Салтов, Гусаровка, Базалеевка, Старая Гнилица и Протопоповка. Нанес авиационные удары у Ртищевки и Верхнего Салтова.

Ранее стало известно, что на Харьковщине уничтожили две крылатые ракеты "Калибр", выпущенные российскими оккупантами из акватории Черного моря.

Власти пока не рассматривают вариант принудительной эвакуации население из Харькова и подконтрольной части Харьковской области.

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