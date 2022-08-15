Российские оккупанты обстреляли Слободской район Харькова.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.
"Ночью в 2:50 был обстрелян Слободской район. Попадания на территорию одного из предприятий города. Информации о погибших или раненых нет", - сообщил он.
Напомним, россияне продолжают обстреливать Харьковскую и Сумскую области из разных видов оружия. В частности, на Харьковском направлении противник обстрелял из танков и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Светличное, Шаповаловка, Прудянка, Дементеевка, Питомник, Большие Проходы, Русские Тишки, Победа, Верхний Салтов, Гусаровка, Базалеевка, Старая Гнилица и Протопоповка. Нанес авиационные удары у Ртищевки и Верхнего Салтова.
Ранее стало известно, что на Харьковщине уничтожили две крылатые ракеты "Калибр", выпущенные российскими оккупантами из акватории Черного моря.
Власти пока не рассматривают вариант принудительной эвакуации население из Харькова и подконтрольной части Харьковской области.