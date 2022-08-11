Это произошло около 13:30.

В Харьковской области сегодня уничтожены две крылатые ракеты "Калибр", выпущенные российскими оккупантами из акватории Черного моря.

Об этом в Facebook сообщает Командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

"11 августа на Харьковщине, около 13:30, зенитными ракетными подразделениями Воздушных Сил Вооруженных сил Украины уничтожены две крылатые ракеты "Калибр", выпущенные из акватории Черного моря", - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 10 августа представитель оперативного командования "Пивдень" Владислав Назаров заявил, что в Черном море два надводных корабля угрожают Украине 16 ракетами типа "Калибр".

Он отметил, что в Черном море начинается шторм, поэтому 10 кораблей и катеров вражеского флота все плотнее прижимаются к крымскому побережью в отдаленных районах.

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