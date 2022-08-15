Россияне продолжают обстреливать Харьковскую и Сумскую области из различных видов оружия.
Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.
В то же время на Волынском, Полесском и Северском направлениях обстановка существенных изменений не претерпела.
Сумскую область россияне обстреляли из ствольной артиллерии в районах населенных пунктов Лютое, Искрисковщина и Беловоды.
"На Харьковском направлении противник обстрелял из танков и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Светличное, Шаповаловка, Прудянка, Дементьевка, Питомник, Большие Проходы, Русские Тишки, Победа, Верхний Салтов, Гусаровка, Базалеевка, Старая Гнилица и Протопоповка. Нанес авиационные удары возле Ртищевки и верхнего Салтова", - добавили в ведомстве.
Ранее стало известно, что на Харьковщине уничтожили две крылатые ракеты "Калибр", выпущенные российскими оккупантами из акватории Черного моря.
Власти пока не рассматривают вариант принудительной эвакуации население из Харькова и подконтрольной части Харьковской области.