За последнюю неделю количество обстрелов города увеличилось, однако ситуация является контролируемой.

Начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов пока не видит необходимости и предпосылок для эвакуации гражданского населения из Харькова.

Об этом он заявил во время Всеукраинского телемарафона.

"Мы уже имеем несколько дней подряд обстрелы самого города Харьков. Относительно эвакуации: у нас сейчас такой необходимости и предпосылок для этого нет, поскольку военная ситуация тяжелая, но абсолютно контролируемая. Наши вооруженные силы держат свои позиции на севере, на северо-восточном направлении, на Изюмском направлении, поэтому говорить, что для города Харькова нужна эвакуация, не приходится, это совершенно преждевременно и необоснованно. Так, за последнюю неделю количество обстрелов увеличилось, однако ситуация является контролируемой", - сказал он.

Однако он добавил, что находиться на улицах Харькова опасно, поэтому призвал горожан прислушаться к сигналам воздушной тревоги.

Как сообщал УНИАН, на Харьковщине враг ведет активные боевые действия, Изюмское направление остается стратегическим.

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