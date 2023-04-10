Противник вынужден привлекать к боям за Бахмут спецназовцев, отметил командующий Восточной группировкой войск.

Командующий Восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский заявил, что украинские защитники истощили "вагнеровцев" в Бахмуте Донецкой области.

Об этом Сырский сообщил в Telegram. "Для меня большая честь быть бок о бок с нашими воинами в это время. Отработали с командирами воинских частей и группировок планы по обороне города Бахмут, а также встретились с бойцами, которые защищают крепость", - отметил он.

По словам командующего, украинские защитники истощили "вагнеровцев". Он напомнил, что враг вынужден привлекать к боям за Бахмут спецназовцев и десантно-штурмовые подразделения.

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"Россияне активно применяют свою артиллерию и авиацию, уничтожают город, который не могут захватить. Оборона Бахмута продолжается, наши военные мужественно и профессионально выполняют поставленную задачу. Они ежедневно обескровливают врага и уничтожают его боевой потенциал, каждым удачным выстрелом, пораженной целью, приближают нашу победу", - подчеркнул Сырский.

Ситуация на фронте в Украине - это надо знать

Как сообщал УНИАН, Генштаб ВСУ в утренней сводке 10 апреля проинформировал, что враг продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

На Бахмутском направлении оккупанты продолжают вести наступательные действия и пытаются взять под полный контроль город Бахмут. Продолжаются ожесточенные бои. Военнослужащий пятого отдельного штурмового полка армии Украины Юрий Сиротюк сообщил, что в городе линия фронта сузилась.

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