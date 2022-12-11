Противники попали под огонь минометной батареи, отметили в Десантно-штурмовых войсках ВСУ.

В районе города Бахмут Донецкой области егеря Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины разгромили вражескую диверсионно-разведывательную группу.

Подтверждена ликвидация двух противников, сообщил официальный канал Десантно-штурмовых войск ВСУ в Telegram.

В ДШВ добавили, что противников "накрыли" огнем из минометной батареи.

Видео дня

"Российские оккупанты в районе Бахмута задействовали диверсионно-разведывательную группу для выявления системы обороны украинских позиций. Однако подобраться к позициям 71-й отдельной егерской бригады ДШВ не удалось - всевидящие дроны обнаружили передвижение врага, а минометная батарея "накрыла" их метким огнем", - говорится в сообщении.

Ситуация под Бахмутом - что стоит знать сегодня

Вечером 10 декабря Генштаб ВСУ сообщил, что на Бахмутском и Авдеевском направлениях противник продолжает пытаться прорвать оборону наших войск.

На Донбассе идут самые ожесточенные бои. Спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый сказал, что там ежесуточно враг совершает атаки, штурмовые действия, использует авиацию, все виды артиллерии и реактивные системы залпового огня.

Украинская армия дает врагам достойный отпор. Стоит отметить, что по состоянию на 11 декабря на нашей земле ликвидировано около 94 140 захватчиков.

Вас также могут заинтересовать новости: