Украинские защитники также уничтожили два десятка единиц техники.

Потери России в Украине превысили отметку 94 тысячи человек личного состава. За сутки бойцы ВСУ ликвидировали 380 противников. Они также уничтожили более 20 единиц разнообразной вражеской техники.

Статистикой российских потерь поделился пресс-центр Генштаба ВСУ в традиционной утренней сводке. Данные по обычаю разделены на общие и суточные.

Потери России в Украине по состоянию на 11 декабря

личного состава — около 94 140 (+380) человек ликвидировано;

танков — 2942 (+2);

боевых бронированных машин — 5920 (+3);

артиллерийских систем — 1928 (+1);

РСЗО — 397 (+0);

средств ПВО — 211 (+0);

самолетов — 281 (+0);

вертолетов — 264 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня — 1613 (+10);

крылатых ракет — 592 (+0);

кораблей/катеров — 16 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн — 4540 (+5);

специальной техники — 167 (+0).

В Генштабе также предупредили, что все данные уточняются из-за высокой интенсивности сражений на многих участках линии соприкосновения.

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Ситуация на фронте: последняя информация

По данным от украинского командования, противник пытается прорвать оборону ВСУ на Бахмутском и Авдеевском направлениях. А под Новопавловкой рашисты преимущественно обороняются.

Как сообщил спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый, оккупанты изменили тактику действий под Бахмутом. Они делятся на штурмовые группы и подгруппы, которые совершают атаки под огневым прикрытием.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал, что рашисты пытаются создать группировку для контратаки в районе Сватово и Кременной. Здесь расположились тысячи мобилизованных, десант из Херсона, "вагнеровцы" и "кадыровцы".

Военный эксперт Олег Жданов считает, что Россия собирается вести войну на истощение, так как почти полностью исчерпала свой наступательный потенциал.

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