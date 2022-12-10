На двух направлениях захватчики продолжают пытаться прорвать оборону украинских войск, отметили в Генштабе.

В течение суток российские оккупанты нанесли по Украине 15 авиационных ударов и совершили более 15 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Угроза нанесения врагом ракетных ударов по объектам энергетической системы и критической инфраструктуры на всей территории Украины сохраняется, об этом говорится в свежей сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook.

На Слобожанском направлении враг совершил обстрелы из минометов и ствольной артиллерии по районам семи населенных пунктов Харьковской области; на Купянском и Лиманском направлениях огневому поражению подверглись районы пяти населенных пунктов Харьковской и Луганской областей, а также одного в Донецкой области.

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"На Бахмутском и Авдеевском направлениях противник продолжает осуществлять попытки прорыва обороны наших войск. Совершил обстрелы позиций Сил обороны из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах более двадцати населенных пунктов", - говорится в сообщении.

На Новопавловском направлении враг ведет оборону и осуществляет обстрелы позиций украинских войск из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии вблизи населенных пунктов Великая Новоселка, Нескучное, Пречистовка и Угледар Донецкой области.

На Запорожском направлении противник обстрелял более 15 населенных пунктов. На Херсонском направлении враг совершил артиллерийские обстрелы ряда населенных пунктов Херсонской области, вблизи линии соприкосновения. В очередной раз огневому поражению подвергся город Херсон и его окрестности.

Ранее стало известно, что в ночь на 10 декабря враг атаковал Украину иранскими дронами-камикадзе Shahed-136/131. Украинские воины ликвидировали 10 из 15 дронов.

Последний массированный ракетный удар по Украине - что надо знать

5 декабря Россия совершили восьмой по счету с начала осени массированный обстрел украинских объектов критической инфраструктуры.

Враги запустили более 70 ракет, наши воины уничтожили 61 из них.

Ракеты противника попали в энергетические объекты, расположенные в Киевской, Винницкой и Одесской областях.

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