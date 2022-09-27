Под обстрелами находились Никопольская, Марганецкая и Красногригорьевская громады.

По Днепропетровщине враг ночью выпустил почти 90 снарядов, предварительно, люди не пострадали.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

"Ночь под залповым огнем реактивных снарядов и тяжелой артиллерией... Россияне нанесли новые удары по Никопольскому району. Под огонь из почти 90 снарядов попали 3 громады - Никопольская, Марганецкая и Красногригорьевская. Предварительно, людей не задело", - написал Резниченко.

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По его информации, в Никополе повреждены 15 частных домов, хозяйственные постройки, машины.

В Марганце повреждены 10 частных домов, детско-юношеская спортивная школа, сквер, газопровод и линии электропередач. Один дом загорелся, пожарные справились с пламенем.

В Красногригорьевской громаде детали обстрелов уточняются.

В других районах области ночь прошла без воздушных тревог и без атак.

Ситуация на Днепропетровщине

РФ с начала полномасштабной агрессии, которая стартовала рано утром 24 февраля, уже не раз обстреливала военные и гражданские объекты на Днепропетровщине, были жертвы, разрушения и пострадавшие.

В последнее время под обстрелами вражеской артиллерии часто оказывается Никопольский район.

В середине сентября россияне нанесли ракетного удара по Кривому Рогу семью крылатыми ракетами Х-22 с самолетов стратегической авиации. Враг попал по объектам критической и транспортной инфраструктуры города, в частности по одному из объектов гидротехнической инфраструктуры. Вследствие удара началось поднятие уровня воды в г. Ингулец, из-за чего ночью происходила эвакуация людей в двух районах города. Впоследствии водоснабжение Кривого Рога после атаки россиян стабилизировали.

Вечером 26 сентября российские оккупанты ударили ракетой по аэропорту в Кривом Роге.

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