В результате нового вражеского обстрела никто не пострадал.

В понедельник вечером, 26 сентября, российские оккупанты ударили ракетой по аэропорту в Кривом Роге.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

"Вражеская атака на Кривой Рог. Россияне попали ракетой Х-59 по аэропорту. Его инфраструктура разрушена. Дальнейшее использование аэродрома и оборудования невозможно", – написал он.

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Председатель ОВА добавил, что люди во время удара не пострадали.

Ситуация на Днепропетровщине во время войны с Россией

РФ с начала полномасштабной агрессии, которая стартовала рано утром 24 февраля, уже не раз обстреливала военные и гражданские объекты на Днепропетровщине, были жертвы, разрушения и пострадавшие.

В последнее время под обстрелами вражеской артиллерии часто оказывается Никопольский район.

Утром 26 сентября Валентин Резниченко сообщил, что противник 9 раз ударил по четырем громадам – Никопольской, Красногригорьевской, Мировской и Марганецкой. По предварительным сведениям, никто не пострадал.

Сегодня Резниченко также написал о сбитии в небе над Днепропетровской областью вражеской ракеты.

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