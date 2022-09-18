Около полуночи в город прилетело почти 30 российских снарядов.

Ночью оккупанты обстреляли из "Градов" Никополь, пострадали три человека.

Об этом в своем Telegram сообщил председатель Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

"Ночью россияне трижды ударили по Никопольскому району - из "Градов" и тяжелой артиллерии. Сам Никополь накрыли огнем дважды. Около полуночи туда прилетели почти 30 российских снарядов. Пострадали три человека: 49-летняя женщина и двое мужчин - 26 и 82 лет", - сообщил он. Видео дня

Резниченко также отметил,что в городе повреждены несколько многоэтажных и частных домов, машины, несколько хозяйственных сооружений, газопроводы и линии электропередач. Также произошло возгорание на местном рынке. По его словам, пожарные пламя уже потушили.

"Задело вражеским обстрелом и детский сад, несколько магазинов, парикмахерскую и здание местной администрации", - добавил он.

Резниченко также сообщил, что в Марганецкой общине обошлось без пострадавших.

Война в Украине: актуальные данные

Продолжается контрнаступление ВСУ на юге и востоке страны. Накануне президент Владимир Зеленский заявил, что освобождена почти вся территория Харьковской области.

На деоккупированных территориях правоохранители продолжают находить человеческие останки военных и гражданских со следами пыток.

Успехи Вооруженных сил Украины на юге даются очень тяжелыми боями и усилиями, отметила представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк: "Продвижение не такое стремительное и быстрое, как бы нам хотелось, но достаточно результативное".

В районе ГЭС в Новой Каховке оккупанты затопили 9 вагонов для постройки переправы с целью подготовки путей отступления.

К обороне ВС РФ готовятся как на востоке (полоса Сватово - Кременная), так и на юге - в Херсоне. Усилены проверки граждан, враг продолжает захвачивать в плен гражданское население якобы из-за "связей с ВСУ и СБУ".

Всего с начала полномасштабного вторжения ВСУ ликвидировали уже 54 250 оккупантов и тысячи единиц вражеской техники.

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