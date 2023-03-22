Местные паблики сообщают, что взрывы сотрясли регион сразу после объявления воздушной тревоги.

В Запорожье в среду, 22 марта, после объявления воздушной тревоги прогремели взрывы. Пока деталей того, что это было, — "прилет" или работа ПВО - нет.

Как свидетельствует карта воздушных тревог alerts.in.ua, сейчас сирены воют только в Запорожской области, по остальным регионам после 11:00 был объявлен отбой воздушной тревоги.

Секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев написал:

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"Срочно! Идите в ближайшие к вам укрытия и находитесь там!".

Корреспонденты "Суспильного" сообщают, что в Запорожье прогремел один взрыв. После 11:31 появилась информация от местных тг-каналов, что город сотрясла новая серия взрывов.

В Запорожской ОВА призвали сохранять информационную тишину, не распространять фото- и видеоматериалы - чрезмерное информационное внимание вредит Силам обороны Украины.

Обновлено 11:55. Под вражеским огнем – жилые дома и остров Хортица, сообщают в ОП.

Обновлено 12:45. Как сообщили в Запорожской ОВА, атака России на Запорожье продолжается. Враг хочет запугать мирное население многотысячного города.

Кадры последствий удара россиян по городу публикует "Суспильне", там ракета попала в жилой дом. Информации о жертвах и пострадавших на данный момент нет.

Масштабная воздушная тревога в Украине 22 марта

Утро среды, 22 марта 2023 года, для всех регионов Украины началось с масштабной тревоги. Вся карта нашей страны "покраснела".

О причине масштабной воздушной тревоги сообщила мониторинговая группа "Беларускі Гаюн". Это – взлет российского "кинжалоносца" МиГ-31К в Беларуси. После 11:00 были объявлены отбои по областям – угроза с воздуха миновала.

Накануне ночью Россия атаковала Украину дронами-камикадзе. Были сбиты 16 из 21 дрона, в Киевской области "прилеты" - четыре человека погибли.

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