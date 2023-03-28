В результате удара по жилым домам погибли два человека.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что Россия будет отвечать за удар по Запорожью.

Об этом он сказал в своем вечернем видеообращении. Глава государства отметил, что 27 марта в Запорожье был на месте попадания российских ракет по жилым домам. "Обычные дома. Сожжены, частично, к сожалению, разрушены. Десятки человек были ранены этим сумасшедшим российским ударом. Террористы точно знали, куда направляют свои ракеты. Осколочно-фугасные "Смерчи". По домам. 37 человек пострадали, двое погибли", - сказал он.

Зеленский добавил, что более 400 человек обратились за помощью. "Конечно, и за этот удар Россия будет отвечать. Именно для этого мы по максимуму сотрудничаем с международной юстицией, мобилизуем мир для создания Спецтрибунала по агрессии России. Все это будет. Приговоры террористам будут", - подчеркнул президент.

Видео дня

Относительно помощи тем, кто потерял жилье от этого и подобных ударов, Зеленский отметил, что местные власти и партнеры Украины имеют ресурс для того, чтобы оказать людям первоочередную помощь. Он поблагодарил всех, кто быстро и без лишней бюрократии реализует соответствующие программы.

"Больно было смотреть на то, что Россия сделала с нашим Марганцем, с нашим Никополем. Но наши воины, каждый и каждая, кто сейчас на передовых позициях, кого мы сегодня посетили на Запорожье, точно знают, что им нужно, чтобы оттеснять врага с нашей земли. И это будет", - сказал глава государства.

Он также напомнил, что посетил сегодня украинских бойцов в госпитале, где они восстанавливаются после ранений.

Обстрел домов в Запорожье: что известно

Как сообщал УНИАН, 22 марта российские оккупанты в очередной раз нанесли ракетный удар по Запорожью. Захватчики выпустили шесть ракет, одна из которых попала между двумя жилыми домами.

Спасателям удалось извлечь из-под завалов шестерых человек. Сообщалось, что пострадали 34 человека, 29 пришлось госпитализировать.

Вчера, 27 марта, Зеленский прибыл на место и ознакомился с тем, как проходит ликвидация последствий российской атаки.

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