В результате сегодняшнего обстрела российскими оккупантами городов Орехов и Гуляйполе Запорожской области были ранены двое мужчин.
Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Офиса генерального прокурора в субботу, 8 апреля. Отмечается, что около 10:30 оккупанты нанесли удар авиационными бомбами по Орехову и Гуляйполю, в результате чего ранения получили двое мужчин.
Также повреждены хозяйственные постройки и частные дома, в которых ударной волной выбило окна. Кроме того, было частично разрушено помещение предприятия.
При процессуальном руководстве Запорожской областной прокуратуры было начато досудебное расследование по уголовным производствам по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).
Ситуация в Запорожской области - сегодня это стоит знать
Как сообщал УНИАН, ранее сегодня, 8 апреля, глава Запорожской ОВА Юрий Малашко проинформировал, что оккупанты снова терроризируют гражданский сектор в Орехове и Гуляйполе. Сообщалось о раненном 57-летнем мужчине, которого доставили в медучреждение.
6 апреля российские захватчики нанесли 111 ударов из различного вооружения по прифронтовым населенным пунктам Запорожской области.
Ранее - 22 марта, вражеская ракета в Запорожье попала между двумя многоэтажками, погибли два человека, а более 30 - пострадали.