Юрий Игнат напомнил, что враг очень коварный.

Российские оккупанты запускают ракеты по Украине, пытаясь застать врасплох украинскую противовоздушную оборону. Захватчики используют для этих целей баллистические ракеты, потому что у них время подлета очень маленькая.

"Полагаю, Искандер, вероятнее всего, но возможно и двойное использование и тех ракет, и других, как это было во время прошлых атак по столице. Враг может использовать оба вида ракет. Но от этого не легче, потому что ракеты летят по баллистической траектории. Запускал их враг глубокой ночью, в три часа. И таким образом пытался неожиданно застать спящих людей, которые, возможно, не готовы к каким-то активным действиям по активной защите. Враг в прошлый раз атаковал около четырех часов, сейчас — в три", - рассказал спикер Командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат в интервью NV.

По его словам, застать бойцов сил ПВО, а именно зенитно-ракетные комплексы Воздушных сил Воздушного командования Центр, у россиян не вышло – сбили все ракеты и дроны. При этом представитель Воздушных сил отметил, что даже при успешной работе ПВО есть раненые и разрушения инфраструктурных и жилых гражданских зданий.

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"Это обломки, летящие вниз. Никуда они из воздушного пространства не денутся и под воздействием земного притяжения просто упадут. И обломки бывают разные: легкие, тяжелые, а бывает даже боевая часть ракеты, которая не разорвалась при столкновении с ракетой, которая была на нее направлена. Следовательно, падает вниз и может вызвать как воронки, которые мы видели во время предыдущей атаки, возможно, этой; так и просто возгорание обычных домов, помещений. Поэтому даже если вы уверены в успешной работе нашей украинской ПВО, надо все равно понимать, что необходимо беречься", - отметил Игнат.

Кроме того, он напомнил, что когда бьют по Украине баллистикой, то не всегда успевают дать тревогу, потому что нет информации, что враг применяет это вооружение.

"Пуск ракеты, летит она до цели 200 километров по земле, по воздуху — больше. Она делает дугу: летит в стратосферу и падает вниз на огромной скорости 3600 км/ч. Это как артиллерийский или танковый снаряд, или реактивная система залпового огня — оно тоже все летит по баллистической траектории", - напомнил военный.

Также он указал, что подлет такой ракеты – это считанные минуты в зависимости от места запуска.

"Враг коварен и делает такие вещи скрыто, маскируя. Наша разведка и разведка партнеров, к сожалению, не всегда располагают подобной информацией. Партнеры часто сообщают о таких угрозах", - подытожил Игнат.

Ночной удар РФ по Киеву 13 декабря - главные новости

Ночью 13 декабря россияне ударили ракетами по столице. В Воздушных силах ВСУ соощили, что все десять целей сбиты зенитным ракетным подразделением Воздушных Сил.

Позже в Генштаба ВСУ сообщили, что оккупанты нанесли удар по Киеву, применив 10 ракет - зенитные управляемые ракеты С-400, крылатые ракеты "Искандер".

В результате работы ПВО в столице зафиксировано около десятка случаев падения обломков ракет. В частности в Голосеевском районе обломки упали на проезжую часть дороги без последующего горения, а в Дарницком, Днепровском и Деснянском районах – ими повреждены помещения многоэтажки, двух частных домов.

Известно, что этой ночью обломки ракеты упали и на территорию одной из городских больниц в Днепровском районе.

По словам мэра Киева Виталия Кличко, в результате атаки врага пострадали 53 человека.

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