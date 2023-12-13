В ночь на 13 декабря Россия атаковала Киев баллистическими ракетами. Силы ПВО сбили 10 вражеских ракет.
Как сообщает Киевская городская военная администрация, в результате работы ПВО по сбитию воздушных целей в столице в целом зафиксировано около десятка случаев падения обломков.
Голосеевский район:
- падение обломков на проезжую часть дороги без последующего горения.
Дарницкий район:
- возгорание частного дома на площади 400 м2.
Деснянский район:
- возгорание на 7 этаже 9-ти этажного жилого дома и 8 авто во дворе дома.
Проведена эвакуация жителей. Спасены 17 человек, из них 7 детей. На месте работает Красный Крест, привлечен автобус Киевпастранса для обогрева людей, оказывается помощь психологической службой. Пострадавшим оказана медицинская помощь.
- еще на двух других локациях района, на открытой территории были обнаружены горящие обломки ракет.
Днепровский район:
- взрывной волной выбило окна в двух жилых домах.
- возгорание частного жилого дома на площади 2 м2.
- падение обломков ракеты еще на 3 частных жилых дома без возгорания. Произошло частичное разрушение домов и вспомогательных сооружений.
- падение обломков ракеты на проезжую часть, повреждение водопроводной сети - аварийные бригады работают на месте.
Как отмечают в КГГА, информации о погибших нет. По состоянию на 06:00 зафиксировано 51 пострадавший человек, из них 6 детей. Самой старшей - 80 лет, самой младшей - 5 лет. Всем оказана медицинская помощь.
По данным мэра Киева Виталия Кличко, в результате ночной атаки врага пострадали 53 человека. 20 из них, в том числе двоих детей госпитализировали. 33 пострадавшим медики оказали помощь на месте. В частности, и 6 детям.
Ночная атака на Киев
Как сообщал УНИАН, в Киеве прогремели мощные взрывы. Впоследствии в столице и области была объявлена воздушная тревога. Россия атаковала баллистикой.
Воздушные силы отметили, что ровно в 03.00 13 декабря 2023 года противник нанес ракетный удар по Киеву. Все десять целей, летевших в направлении города Киев по баллистической траектории, сбито зенитным ракетным подразделением Воздушных Сил. Тип ракет, может быть установлен только после изучения обломков соответствующими службами.