К счастью, КМВА отмечает, что погибших в результате вражеской атаки нет.

В ночь на 13 декабря Россия атаковала Киев баллистическими ракетами. Силы ПВО сбили 10 вражеских ракет.

Как сообщает Киевская городская военная администрация, в результате работы ПВО по сбитию воздушных целей в столице в целом зафиксировано около десятка случаев падения обломков.

Голосеевский район:

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падение обломков на проезжую часть дороги без последующего горения.

Дарницкий район:

возгорание частного дома на площади 400 м2.

Деснянский район:

возгорание на 7 этаже 9-ти этажного жилого дома и 8 авто во дворе дома.

Проведена эвакуация жителей. Спасены 17 человек, из них 7 детей. На месте работает Красный Крест, привлечен автобус Киевпастранса для обогрева людей, оказывается помощь психологической службой. Пострадавшим оказана медицинская помощь.

еще на двух других локациях района, на открытой территории были обнаружены горящие обломки ракет.

Днепровский район:

взрывной волной выбило окна в двух жилых домах.

возгорание частного жилого дома на площади 2 м2.

падение обломков ракеты еще на 3 частных жилых дома без возгорания. Произошло частичное разрушение домов и вспомогательных сооружений.

падение обломков ракеты на проезжую часть, повреждение водопроводной сети - аварийные бригады работают на месте.

Как отмечают в КГГА, информации о погибших нет. По состоянию на 06:00 зафиксировано 51 пострадавший человек, из них 6 детей. Самой старшей - 80 лет, самой младшей - 5 лет. Всем оказана медицинская помощь.

По данным мэра Киева Виталия Кличко, в результате ночной атаки врага пострадали 53 человека. 20 из них, в том числе двоих детей госпитализировали. 33 пострадавшим медики оказали помощь на месте. В частности, и 6 детям.

Ночная атака на Киев

Как сообщал УНИАН, в Киеве прогремели мощные взрывы. Впоследствии в столице и области была объявлена воздушная тревога. Россия атаковала баллистикой.

Воздушные силы отметили, что ровно в 03.00 13 декабря 2023 года противник нанес ракетный удар по Киеву. Все десять целей, летевших в направлении города Киев по баллистической траектории, сбито зенитным ракетным подразделением Воздушных Сил. Тип ракет, может быть установлен только после изучения обломков соответствующими службами.

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