После экспертизы будет понятно, как быстро можно ее восстановить.

На время восстановления поврежденного вследствие ночной атаки РФ многоэтажного жилого дома в Днепровском районе городские власти предоставят временное жилье пострадавшим жителям.

В Киевской городской госаднимистрации сообщили, что обломки баллистической ракеты упали во двор многоквартирного дома. Вследствие этого поврежден дом, а также детский сад, расположенный рядом. Во дворе сгорели припаркованные авто, а также повылетали стекла в близлежащих домах и школе.

Жителей поврежденного дома оперативно эвакуировали ночью. Сейчас продолжаются следственно-оперативные действия, после которых людям позволят забрать необходимые вещи. В ближайшее время выбитые стекла коммунальщики затянут пленкой.

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"После этого город начнет свою экспертизу-если несущие конструкции дома невредимы, мы оперативно восстановим жилье, чтобы жители как можно скорее вернулись в свои дома. Если же повреждения конструкций критические, будем рассматривать вариант капитального восстановления дома. Восстанавливать придется и детсад", - прокомментировал мэр столицы Виталий Кличко.

Сейчас на месте работает пункт обогрева, развернутый спасательной службой. Жителей пострадавшего дома временно разместят в ближайшей школе.

Министр внутренних дел Игорь Клименко в Telegram сообщил, что на местах падения обломков ракет в Киеве работают психологи ГСЧС, особое внимание уделено жителям Днепровского района. Там за помощью к психологам обратилось около 50 жителей, которым необходима была именно эмоциональная поддержка.

"Нервная дрожь, истерика и плач, которые являются признаками острой реакции на стресс – именно в таком состоянии находились люди, оказавшиеся непосредственно в эпицентре падения обломков ракет. Наши специалисты работают индивидуально с каждым, оказывая не только психологическую поддержку, но и практические рекомендации для преодоления эмоциональных трудностей", - отметил он.

Ночная вражеская атака на Киев - что уже известно

Ровно в 03:00 13 декабря 2023 года россияне нанесли ракетный удар по столице. По информации Воздушных сил ВСУ, все десять целей, летевших в направлении города Киев по баллистической траектории, сбиты зенитным ракетным подразделением Воздушных Сил.

Тип ракет, как отмечалось, может быть установлен только после изучения обломков соответствующими службами. Впоследствии в сообщении Генерального штаба ВСУ отмечалось, что российские оккупанты нанесли ракетный удар по Киеву, применив 10 ракет - зенитные управляемые ракеты С-400, крылатые ракеты "Искандер".

Киевская городская военная администрация отмечает, что погибших в результате вражеской атаки нет.

В результате работы ПВО по воздушным целям врага в столице в целом зафиксировано около десятка случаев падения обломков ракет. В частности в Голосеевском районе обломки упали на проезжую часть дороги без последующего горения, а в Дарницком, Днепровском и Деснянском районах – ими повреждены помещения многоэтажки, двух частных домов.

Известно, что этой ночью обломки ракеты упали и на территорию одной из городских больниц в Днепровском районе. Повреждено здание морга, а также незначительных повреждений получил корпус медучреждения.

Также в Днепровском районе ДТЭК "Киевские электросети" восстанавливают линии электропередачи, поврежденные в результате падения обломков ракет. Там 35 частных домов остаются без света вследствие повреждений линий.

По данным мэра Кличко, в результате ночной атаки врага пострадали 53 человека. 20 из них, в том числе двоих детей госпитализировали. 33 пострадавшим медики оказали помощь на месте. В частности, и шести детям.

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