Мэр Киева Виталий Кличко отметил, что тревога прозвучала поздно, потому что россияне ударили баллистикой.

Российские оккупанты ночью ударили по Киеву ракетами, в результате чего пострадала гражданская инфраструктура. В результате падения обломков во дворе дома образовалась огромная яма, а припаркованные авто выбросило на территорию детского садика.

Корреспондент УНИАН побывал на месте инцидента. В жилом доме и детском садике, который расположен рядом, выбило взрывной волной окна. Их временно закрывают пленкой.

Для помощи жителям города развернут оперативный штаб и дежурят медики для оказания помощи. Кроме того, на месте можно оформить заявление о нанесенном ущербе.

В ближайшее время на улице Дашкевича проведут осмотр поврежденного дома и займутся устранением последствий ракетной атаки.

Также к пострадавшему дому прибыл мэр Киева Виталий Кличко, который сообщил, что российские оккупанты били по столице баллистическими ракетами, поэтому тревога прозвучала поздно.

Дело в том, что такая ракета летит слишком быстро, и отреагировать на нее вовремя достаточно сложно. В связи с этим люди не успели спуститься в укрытие.

По словам мэра, в нескольких районах столицы в результате падения обломков образовались воронки, а на бульваре Перова перебит водопровод и затоплен переход. Сейчас ведутся работы по возобновлению водоснабжения.

Ночной удар РФ по Киеву 13 декабря - главные новости

В ночь на 13 декабря россияне ударили по Киеву ракетами. В Воздушных силах ВСУ сообщили, что оккупанты ударили по столице баллистическими ракетами. Все 10 вражеских целей ликвидировали.

В результате атаки в некоторых районах Киева упали обломки российских ракет. Кроме того, пострадали 53 человека, среди них есть дети. 20 пострадавших госпитализированы.

Глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что россияне могли нанести мощный удар по Киеву из зенитной ракетной системы С-400 "Триумф".

Также на наглую атаку россиян отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Он сообщил, что Украина и США договорилисб об увеличении систем ППО.

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