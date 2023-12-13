Украинская ПВО сбила все ракеты, которые летели на столицу.

Россияне в ночь на среду, 13 декабря, ударили по Киеву ракетами С-400 и "Искандерами".

"В текущие сутки российские оккупанты нанесли очередной ракетный удар по Киеву, применив 10 ракет (зенитные управляемые ракеты С-400, крылатые ракеты "Искандер"). Силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожены все ракеты. Последствия по атаке уточняются", - сообщил Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке.

По данным Генштаба, за прошедшие сутки враг нанес 2 ракетных и 13 авиационных ударов, совершил 63 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. Кроме того, за прошедшие сутки, Российская Федерация в очередной раз атаковала Украину, применив 10 БПЛА типа "Shahed-136/131". Силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожены все ударные БПЛА.

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В то же время авиация Сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла удар по району сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. А подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 2 пунктам управления, 3 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 складам боеприпасов противника.

Удар по Киеву

Как сообщал УНИАН, командование Воздушных сил ВСУ утром информировало, что ночью оккупанты атаковали Украину беспилотниками типа "Shahed" из района Балаклавы (оккупированный Крым). Зафиксированы пуски 10 ударных БпЛА. Все десять-уничтожены силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с подразделениями ПВО Сил обороны Украины.

Почти все вражеские БпЛА сбиты в Одесской области – в зоне ответственности воздушного командования "Юг".

Кроме того, ровно в 03.00 13 декабря 2023 года противник нанес ракетный удар по Киеву. Все десять целей, летевших в направлении города Киев по баллистической траектории, сбиты зенитным ракетным подразделением Воздушных Сил. Тип ракет, как отмечалось, может быть установлен только после изучения обломков соответствующими службами.

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