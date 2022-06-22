По его словам, в Лцганской области будет тяжелая, но решающая неделя.

ВСУ имеют все шансы удержать города Северодонецк и Лисичанск.

Об этом в комментарии"Украина 24" сказал военный эксперт Олег Жданов.

"На мой взгляд, мы сможем удержать и Северодонецк и Лисичанск. За последние двое суток ВСУ очень хорошо "прошлись" по складам боеприпасов и ближнему тылу русских войск. В ближайшие день-два это должно очень сильно повлиять на возможности российской артиллерии и соответственно на активность их наступательных действий. Потому что российская пехота без поддержки артиллерии не хочет идти в бой. В этом и будет наше преимущество. Это тяжелая неделя, но решающая", - сказал Жданов.

Как сообщал УНИАН, российские оккупанты продолжают штурмовать Северодонецк, уничтожая жилые кварталы. Однако местное население отказывается от эвакуации. По состоянию на сегодня в городе остается 7-8 тыс. мирных жителей. Других россияне уже депортировали на оккупированную территорию Луганщины.

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