Девушка потеряла ребенка и до мая оставалась в Мариуполе.

Владимир и Алина познакомились в феврале прошлого года. Тогда парень, который еще в 20 лет присоединился к рядам ВСУ, уже полтора года служил в полку "Азов". Пара хотела построить серьезные отношения и никогда не ссорилась, благодаря спокойному характеру Владимира.

Об их истории любви рассказало издание "Свої.City".

"А еще Вова не курит и не пьет. С ним я узнала и почувствовала, как это, когда тебя так сильно любят. Я никогда ничего не нуждалась, не переживала. Вова всегда после работы бежал домой, был рядом", – делится Алина.

Влюбленные вместе сделали ремонт в квартире в Мариуполе и планировали совместную жизнь. В частности, 1 декабря Владимир сделал девушке предложение. Они уже готовиться к свадьбе - купили кольца, платье для Алины, а для него успели купить только рубашку и туфли.

Пара мечтала о ребенке, и когда началась война Алина уже была беременна. Однако из-за переживаний и нервов она потеряла ребенка в апреле. Владимир получил тяжелое ранение, и 17 мая его эвакуировали из "Азовстали" в оккупированный Новоазовск.

"В первый день полномасштабного нападения России мне Вова написал: "Я тебя очень люблю. И понимаю, что, вероятнее всего, не вернусь". Связывались в соцсети, переписывались, иногда общались голосовыми сообщениями. Связь с любимым пропала 19 марта. Было апатичное состояние, мне не хотелось жить. Ведь связи с любимым не было, не знала, где он и что с ним. Под окнами летали снаряды, а у меня ноль реакции, я даже ни разу не спускалась в подвал", – вспоминает Алина.

Она жила без света и газа, воду набирала в колодце, а едой с ней делились украинские военные. Девушка оставалась в Мариуполе до последнего, однако выехала в Киев 12 мая, когда поняла, что россияне начали незаконно захватывать украинский город.

Владимир попал в списки на обмен и уже находится на подконтрольной Украине территории.

Как сообщал УНИАН, накануне из плена оккупантов освободили 144 украинских военных. Это самый масштабный обмен с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Из 144 освобожденных – 95 защитников из "Азовстали", среди них – 43 военнослужащих полка "Азов".

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