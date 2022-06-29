В ВСУ также объяснили, почему важна информационная тишина по поводу обмена пленными.

Работа по освобождению украинских военных идет ежедневно, но это очень тяжелый процесс.

Об этом говорится в сообщении ВСУ.

"Вы сами понимаете - приходится договариваться с теми, с кем договориться практически нереально", - отмечается в сообщении.

В ВСУ также объяснили, почему важна информационная тишина по этому поводу.

"Переговоры с Россией - это один из самых сложных процессов. Как вы думаете, доволен ли простой "народ" расеи обменом азовцев? нет. Кремль подвергается критике за это (хоть его это мало беспокоит, но ведь подвергается). И поэтому, может отказываться, ставить нереальные условия для обмена", - пояснили в ВСУ.

Там отметили, что возвращением украинских героев занимаются лично сотрудники Главного управления разведки, и они свое дело знают. "Поэтому информационной тишины относительно следующих обменов нужно придерживаться. А пока, встречаем дома 144 наших героя", - отметили в ВСУ.

Как сообщал УНИАН, сегодня из плена оккупантов освободили 144 украинских военных. Это самый масштабный обмен с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Из 144 освобожденных – 95 защитников из "Азовстали", среди них – 43 военнослужащих полка "Азов".

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