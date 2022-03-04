Ситуация на этом направлении контролируемая.

Вооруженные силы Украины, Силы обороны, руководство Одессы и области контролирует ситуацию.

Об этом во время своего видеообращения заявил советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович.

"Непосредственной опасности нет. Вооруженные силы Украины, Силы обороны, руководство города и области контролирует ситуацию. Немногочисленные попытки кораблей противника вести огонь подавляются и подавляются нашей артиллерией в ответ. Общая ситуация контролируемая", - сказал он.

Ранее Генштаб сообщал, что в Черном море с баз выведена морская группировка российских оккупантов, получивших задание поражать надводные силы группировки разнородных сил украинских ВМС.

Одновременно противник продолжает подготовку к высадке морского десанта в районах Затока, Черноморск. Прикрытие групп осуществляет отряд кораблей огневой поддержки и ракетная катерная ударная группа.

Также возле Одессы в результате вражеского обстрела затонуло торговое судно Helt. Всего с начала российского вторжения в Украину оккупанты обстреляли 5 гражданских судов.

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