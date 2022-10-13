За последние сутки ВСУ уничтожили пять полевых складов россиян на правом берегу Днепра, рассказал Хлань.

ВСУ продолжают двигаться вперед в Херсонской области на юге Украины. В четверг, 13 октября, украинские защитники дали жесткий отпор россиянам, которые попытались вырваться в наступление.

Об этом рассказал советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань.

"Сегодня недалеко от Давыдова Брода оккупанты пытались произвести контрнаступательные действия танками, но получили очень жесткий отпор: танки уничтожены, рашистам пришлось откатиться даже глубже. То есть их все попытки рухнули", – заявил он.

Также Хлань добавил, что за последние сутки ВСУ уничтожили пять полевых складов россиян на правом берегу Днепра, а украинская артиллерия точным ударом ликвидировали очень большое количество оккупантов в селе Токаревка.

Кроме того, советник главы ОВА заявил, что херсонский коллаборант Кирилл Стремоусов врет о том, что у них "все хорошо" и "под контролем". По словам Хланя, ему уже никто не верит, даже его ближайшее окружение, которое собирается бежать, эвакуируя свои семьи:

"Оккупанты уже свои семьи повывозили из Новой Каховки и города Херсона. Фактически понимают, что удержаться здесь они не смогут".

ВСУ наступают на юге: последние новости

Как сообщила 13 октября начальник пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, ВСУ продолжают оттеснять врага к правому берегу Днепра и держать контроль над переправами. Оккупанты тем временем пытаются наладить альтернативные переправы – возводят понтонные мосты.

По данным Оперативного командования "Юг", за прошедшие сутки удалось украинским бойцам удалось уничтожить 36 рашистов, пять складов с боеприпасами и нанести 14 ударов по вражеской системе ПВО.