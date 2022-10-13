Подразделения РФ на юге не получили конкретных заданий, им приказали просто не покинуть там свои позиции.

Украинская армия продолжает движение вперед на Херсонском направлении, под огневым контролем находятся переправы через Днепр, однако россияне пытаются возводить новые.

Что сейчас происходит на южном фронте, в эфире проекта FreeДом рассказала начальник пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

По ее словам, ВСУ продолжают оттеснять врага к правому берегу Днепра и держать контроль над переправами. Оккупанты пытаются наладить альтернативные переправы - возводят понтонные мосты.

"Россияне пытаются сосредоточится в одном районе, где смогут удержать хотя бы оборону", - отметила Гуменюк.

Она добавила, что, судя по перехватам и по свидетельствам попавших в плен оккупантов, подразделения РФ на юге не получили конкретных заданий, им приказали просто не покинуть там свои позиции.

"Они не понимают задачи, они не понимают, кому они там нужны, они не видят и не чувствуют там логистики, которая должна была их там снабжать", - говорит начальник пресс-центра Сил обороны юга Украины.

Контрнаступление ВСУ на юге

Как сообщал УНИАН, 29 августа ВСУ пошли в наступление на юге. Украинские бойцы прорвали первую линию обороны россиян в Херсонской области.

109-й полк так называемой "ДНР" отошел со своих позиций в Херсонской области, а российские десантники, которые были их поддержкой, бежали с поля боя.

В ВСУ сообщили, что среди военных Воздушнодесантных войск РФ в Херсонской области распространяются и усиливаются довольно панические настроения относительно ситуации на фронте.

По состоянию на 9 октября ВСУ освободили более 1170 кв. км территории на Херсонском направлении.

12 октября в ОК "Юг" сообщили, что Вооруженные силы Украины освободили еще пять населенных пунктов в Херсонской области.

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