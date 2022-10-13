В стане врага также зафиксированы потери в живой силе и разной технике.

На юге Украины ВСУ продолжают успешно противостоять российским оккупантам. За прошедшие сутки удалось уничтожить 36 противников, 5 складов с боеприпасами и нанести 14 ударов по вражеской системе ПВО.

Такими данными поделился пресс-центр Оперативного командования "Юг" в свежем отчете о ситуации на фронте.

Основные потери противника на юге за 12 октября: 36 человек личного состава, танк, 2 топливозаправщика, 2 единицы бронированной и автомобильной техники, 3 крупнокалиберные артиллерийские системы, 4 геликоптера и 5 складов с боеприпасами.

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Противник пытался проводить наступательные действия в районах Костромки и Сухого Ставка. Дневные атаки закончились для рашистов потерями, которые вынудили их отступить.

Враг продолжает применять дроны-камикадзе для бомбардировок мирных населенных пунктов. За сутки такие беспилотники были сбиты над Винницкой и Черкасской областью в зоне ответственности ОК "Юг".

"Корабельная группировка вражеского флота из 12 боевых кораблей маневрирует в том же районе [Черного моря]. Наготове к применению 3 больших десантных корабля, 2 надводных ракетоносителя с 16-ю "Калибрами", — добавили в ОК "Юг".

Ситуация на южном фронте: основные подробности

Вчера, 12 октября, спикер ОК "Юг" Владислав Назаров сообщил об освобождении пяти населенных пунктов в Херсонской области: "Нашими подразделениями закреплен успех по освобождению Нововасильевки, Новогригорьевки, Новой Каменки, Трифоновки и Червоного в Бериславском районе. Там продолжаются стабилизационные мероприятия по реанимации социальной и критической инфраструктуры".

Как рассказал глава Николаевской ОВА Виталий Ким в интервью УНИАН, на юге уже появились недавно мобилизованные оккупанты. Часть из российской группировки в Херсонской области "бежит без оглядки". Другие — сдают данные ВСУ, но есть и те, кто хочет продолжать воевать.

Согласно свежему отчету от аналитиков из американского Института изучения войны, украинские защитники развивают контрнаступление на юге. Они продвигаются на северо-западе Херсонщины в сторону Мылового и вдоль западного берега Днепра.

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