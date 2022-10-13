К сожалению, иногда иранские дроны прорываются.

Вооруженные силы Украины сбивают по меньшей мере 85% выпускаемых Россией иранских беспилотников-камикадзе.

Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал в эфире "Радио НВ".

"О "Шахидах". К сожалению, да, иногда они прорываются. Но количество "Шахидов", которые сбивают наши военные, наши противовоздушные силы, другие задействованные в этом процессе подразделения, достигает уже 85−90% – в зависимости от дня. Они их запускают много", – рассказал Данилов.

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Данилов подчеркнул, что то, что защитники Украины улучшают навыки и сбивают все больше дронов-камикадзе, не причина игнорировать сигналы воздушной тревоги.

"Это не значит, что наше население не должно реагировать на сообщения, когда идет воздушная опасность. Обязательно нужно прятаться в бомбоубежище. Обязательно нужно принимать те или иные решения по передвижению людей в места, где есть абсолютно безопасная для них ситуация. Этот вопрос для всех должен быть как "Отче наш", – сказал он.

Напомним, по состоянию на конец сентября военные сообщали, что подразделения противовоздушной обороны сбивают дроны-камикадзе иранского производства вдвое чаще, чем они достигают цели.

Иранские дроны-камикадзе на вооружении РФ - что известно

В середине августа стало известно, что РФ купила у иранской стороны тысячу дронов, в частности, дроны-камикадзе. Официально Иран продолжает отрицать предоставление беспилотников РФ. На фоне этого Украина обратилась к Израилю с просьбой поделиться разведданными о любой поддержке, которую Иран оказывает российским военным в войне.

Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, по данным украинской разведки, Россия заказала в Иране 2400 беспилотников.

Первый иранский дрон защитники Украины сбили 13 сентября в Харьковской области. А 23 сентября украинские зенитчики сбили ударный беспилотник Mohajer-6, теперь этот беспилотный летательный аппарат используют ВСУ.

10 и 11 октября российские войска массированно атаковали Украину. Кроме разных типов ракет, использовались и дроны-камикадзе. Враг направил дроны на Кривой Рог для атаки на критическую инфраструктуру, в Винницкой области атаковали ими теплоэлектростанцию.

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