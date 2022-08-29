Противник исчерпался, уверен Николай Маломуж.

Наступление Вооруженных сил Украины на юге – это начало переломного этапа войны.

Такое мнение высказал экс-глава Службы внешней разведки, генерал армии Николай Маломуж в эфире FREEDOM.

"Я думаю, что в любом случае это все-таки начало переломного этапа, потому что противник исчерпался. Он делал неоднократные паузы… Мы же подготовили резервы, провели большую мобилизацию, получили большую часть техники и высокоточного вооружения… Источники по линии разведки говорят, что Россия перепугана", – заявил он. Відео дня:

"Это еще может быть не генеральная наступательная операция, но у нее хорошие предпосылки. То, что мы освободили населенный пункт Сухой Ставок и ряд других территорий, когда уже есть факты бегства 109-го полка ДНР и российских десантников… Это уже конкретный провал российской операции, – добавил генерал. – Почему мы там начали? Конечно, это важнейшее стратегическое направление. Мы можем отрезать противника от основных коммуникаций, особенно от Крыма, и создать условия к окружению или бегства их".

При этому Маломуж напомнил о старте переброски третьего армейского корпуса РФ в Украину.

"Мы все смотрели кадры перемещения третьего армейского корпуса по Крыму, перемещение танков Т-80 и Т-90, это новейшие танки, новейшие БТРы… Мы не могли допустить, чтобы они разместились на основных направлениях в Херсонской или Запорожской областях и создали нам еще большую проблему".

"Я думаю, решение (на наступлении ВСУ) принималось вчера, окончательное. И сегодня эта операция началась", – резюмировал генерал.

Наступление ВСУ на юге: что известно

Как сообщал УНИАН, 29 августа ВСУ прорвали первую линию обороны россиян в Херсонской области.

Стало известно, что оккупанты принялись бежать: 109-й полк так называемой "ДНР" отошел со своих позиций в Херсонской области, а российские десантники, которые были их поддержкой, бежали с поля боя.

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