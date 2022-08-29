Местные жители сообщают, что есть новые "прилеты" по Антоновскому мосту.

Днем 29 августа 2022 года появилась информация о том, что Вооруженные Силы Украины перешли к наступательным действиям на Юге Украины. В частности стало известно, что в Херсонской области российские оккупанты сбежали с поля боя.

УНИАН в режиме онлайн рассказывает, что происходит сейчас на оккупированной территории Херсонщины, откуда ВСУ "выкуривают" оккупантов.

15:25 В Херсоне слышны звуки взрывов, сообщают корреспонденты "Суспильного".

15:21 Сообщается о запуске ракет с оккупированной Херсонщины в сторону Николаевской области.

15:10 Подоспела реакция оккупанта Аксенова. Так называемый "глава" Крыма говорит, что наступления ВСУ нет. Ждем заявлений о "жесте доброй воли" от российских захватчиков.

14:55 Ведущий CNN Джим Шутто со ссылкой на информацию Минобороны США сообщил, что украинская армия начала "прощупывание" линии фронта на южном направлении перед подготовкой крупного контрнаступления.

14:35 Начальница объединенного координационного пресс-центра сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк сделала заявление относительно наступления ВСУ на Херсонщине.

"Любая военная операция нуждается в тишине. В условиях гибридной войны такая реакция на новости с фронта вредит ВСУ. Новость о наступлении на южном направлении она есть, она вдохновила украинцев. Но пока надо осознавать, что любые действия сначала необходимо завершить, только тогда они будут результативными. Сейчас надо подождать и понять правила и последовательность действий воинских подразделений", - заявила она.

Гуменюк подчеркнула, что силы противника на Юге Украины достаточно мощные.

14:27 В Новой Каховке объявлена эвакуация с рабочих мест, сообщают росСМИ.

14:25 В украинских тг-каналах "гуляют" сообщения о том, что ВСУ на Херсонском направлении заняли населенный пункт Сухой Ставок. Это сообщение появилось на тг-канале "Валерий Залужный". Отмечаем, что этот канал не является официальным каналом главнокомандующего ВСУ.

14:20 В Бериславе зафиксировано попадание в машзавод, где базировались оккупанты. Кроме того, есть информация о попадание в переправу в Бериславском районе, уничтожено все, что там было. В Гавриловке Бериславского района - минус боекомплект россиян.

14:10 В Херсонской области раздаются взрывы и выстрелы. Местные жители сообщают, что есть новые "прилеты" по Антоновскому мосту.

14:00 Заместитель председателя Одесской областной военной администрации Алексей Мацулевич написал, что официально начались бои за Херсон, но сообщение из тг-канала уже удалено.

12:30 В Херсонской области ВСУ уничтожили практически все большие мосты — Антоновские железнодорожный и автомобильный и Новокаховский. Остались только пешеходные переходы. Российская армия оказалась отрезанной от поставок вооружения и личного состава с территории Крыма, сообщает ОУВ "Каховка".

12:20 Руководитель объединенного координационного пресс-центра сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям на юге Украины.

12:10 109 полк "ДНР" отошел со своих позиций в Херсонской области, российские десантники, которые были их поддержкой, сбежали с поля боя. Эту информацию официально подтвердили в ВСУ.

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