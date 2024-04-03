Петр Черник отметил, что на фронте идет ежедневная работа на истощение.

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Петр Черник прокомментировал возможное наступление российской армии в мае-июне, о котором говорил президент Владимир Зеленский. Он отметил, что оккупанты действительно давят по линии фронтаж.

"Нет никакого набора оборотов, я его не вижу. Где оно? Авдеевку взяли и остановились. Когда к нам поступит информация о том, что, например, враг к линии фронта присоединил еще хотя бы 50 тысяч личного состава, когда будет известно, что враг сумел прорвать отдельные локации на глубину хотя бы 50 километров, тогда я скажу, что есть набор оборотов", – рассказал аналитик в интервью изданию "Обозреватель".

При этом он отметил, что на фронте идет ежедневная работа на истощение. По его словам, в ближайшее время россияне Черник напомнил, что в России намеренны создать 14 дивизий, 16 бригад, две общевойсковые армии.

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"Много это или мало? Бригада – это 5 тысяч, дивизия – это 12,5 тысяч. Умножаем и имеем показатели, которые они перед собой поставили. Но это не будет одномоментно. Это по меньшей мере на полгода. По меньшей мере", – объяснил эксперт.

Также он указал, что планы Путина не изменились и у него главная задача – ликвидировать украинскую государственность и оккупировать как можно больше территорий.

"И они не откажутся от этих целей, их можно только остановить. Уничтожать, уничтожать и еще раз уничтожать. Нет других вариантов и не будет", подытожил полковник запаса.

Новое наступление оккупантов - последние новости

Аналитики Института изучения войны отметили, что российские оккупационные войска весной продолжат попытки локальных атак и попытаются подготовиться к новому наступлению этим летом.

При этом руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко отметил, что РФ может планировать новое большое наступление летом этого года.

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