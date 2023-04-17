31 марта оккупанты планировали выйти на админграницы Донецкой и Луганской области.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что 31 марта 2023 года провалилась очередная попытка наступления российских оккупационных войск. Враг перешел к обороне по всему фронту, за исключением двух районов.

В интервью Radio NV Буданов рассказал, что 31 марта россияне планировали выйти на админграницы Донецкой и Луганской области.

"Опять же, это даже не пятая уже попытка, которая провалилась. Наступательного потенциала для проведения стратегической наступательной операции в России по состоянию на сейчас нет. И в ближайшее время не будет", – подчеркнул глава ГУР.

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По его словам, российские оккупанты перешли к "стратегической оборонительной операции". Сейчас их задача – удержать захваченные территории нашей страны, сорвав украинское контрнаступление. Буданов подчеркнул, что исключением являются два района.

"Первый – попытка захватить Бахмут. Надо тоже откровенно сказать, что Бахмут они вот "почти захватывают", согласно их же личным заявлениям, с июня 2022 года. Скоро будет календарный год, как они его почти захватили. Там ситуация сложная, но все же Бахмут как стоял, так и стоит. Второе – это попытка сделать полуохват Авдеевки с северной стороны. Там рядом находится населенный пункт Марьинка, есть в принципе попытка активных действий там. Все остальное – линия стоит", – резюмировал председатель ГУР МО.

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В вечерней сводке о ситуации на передовой 17 апреля Генштаб ВСУ сообщил, что россияне продолжают атаковать на пяти направлениях. Эпицентром боевых действий остаются Бахмут и Марьинка Донецкой области.

В то же время "Гвардия наступления" пополнится новой штурмовой бригадой"Хартия". Ее основную часть составляют добровольцы, которые встали на защиту Харькова, а впоследствии участвовали в боях на Харьковщине, Донетчине и Луганщине.

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