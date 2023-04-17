Костяк бригады "Хартия" будет сформирован из добровольцев, которые были в ДФТГ и выполняли задания в Харьковской, Луганской и Донецкой областях.

"Гвардия наступления" пополнится новой бригадой под названием "Хартия". Ее костяк состоит из добровольцев, которые находились в добровольческом формировании территориальной громады (ДФТГ) "Хартия".

Как рассказал в эфире телеканала "Эспрессо" капитан Национальной гвардии Украины, старший офицер службы планирования и подготовки штабов Иван Бабич, это единственное в Украине ДФТГ, которое в большинстве своем состоит из гражданских, переросло в бригаду Нацгвардии и присоединилось к "Гвардии наступления".

Видео дня

"Это произошло благодаря мотивации людей, которые неравнодушны и хотят выполнять боевые задачи в составе всех Вооруженных Сил и Национальной гвардии. Костяк бригады "Хартия" будет сформирован именно из добровольцев, которые были в ДФТГ. То есть это те ребята, которые по некоторым причинам не были мобилизованы, а год назад объединились в "Хартию" для освобождения своего родного города Харькова и Харьковской области", – пояснил он.

По его словам, члены бригады имеют разный бэкграунд. Среди них есть предприниматели, дизайнеры, военные. Бойцы ДФТГ получили базовую и индивидуальную подготовку, а также прошли тренировки в составе групп-отделений.

"Они выполняли задания в Харьковской, Луганской и Донецкой областях. Соответственно, эти люди будут передавать наш опыт, который мы наработали за год. Отмечу, что на выполнение заданий отправляются только обученные и подготовленные бойцы с соответствующими элементами защиты и с оружием. В "Гвардию наступления" надо вступать", – подчеркнул капитан НГУ.

"Гвардия наступления": что известно

В феврале 2023 года стало известно о начале набора людей в ряды "Гвардии наступления". Эти штурмовые бригады сформировало Министерство внутренних дел. Глава МВД Игорь Клименко, который в то время исполнял обязанности главы министерства, рассказал, что созданные бригады получили названия "Буревій", "Червона калина", "Кара-Даг", "Рубіж", "Спартан", "Азов", "Сталевий кордон" та "Лють". Предполагается, что они будут участвовать в деоккупации украинского Донецка, Луганска и Крыма.

В марте спикер Национальной гвардии Украины Руслан Музычук рассказал, что эти бригады будут готовить в течение 2-4 месяцев, и только после этого их будут привлекать к бою. Он подчеркнул, что шесть из на тот момент восьми созданных бригад будут работать в составе НГУ.

Из-за большого количества желающих присоединиться к рядам "Гвардии наступления" набор в штурмовые бригады решили продолжить. Из добровольцев будут формировать резервные подразделения.

Вас также могут заинтересовать новости: