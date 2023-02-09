Они сосредотачивают усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

Российские оккупанты пытаются вести наступление на пяти направлениях на востоке Украины.

Об этом говорится в оперативной информации Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 18:00. "Противник, пытаясь взять под полный контроль территорию Донецкой и Луганской области, продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях", - говорится в сводке.

В течение суток противник нанес 41 авиационный и 3 ракетных удара, два из которых по гражданской инфраструктуре города Краматорск Донецкой области, также совершил 32 обстрела из реактивных систем залпового огня, в частности по гражданской инфраструктуре Донецкой и Херсонской областей.

Видео дня

Высокой остается угроза дальнейших российских авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.

Как отметили в Генштабе, на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях ситуация без изменений, признаков формирования наступательных группировок не выявлено. При этом обстрелам подверглись районы более 20 населенных пунктов Черниговской и Харьковской областей.

Вместе с тем на Купянском и Лиманском направлениях под огневое поражение попали районы населенных пунктов Купянск, Песчаное Харьковской области и пять населенных пунктов Луганской области.

На Бахмутском направлении обстрелам подверглись районы 10 населенных пунктов, в том числе Спорное, Веселое, Бахмут, Майорск Донецкой области.

Кроме того, на Авдеевском и Новопавловском направлениях под танковые, минометные и артиллерийские обстрелы попали районы 10 населенных пунктов, в том числе Авдеевка, Новомихайловка, Угледар Донецкой области.

На Запорожском направлении огневому поражению подверглись районы населенных пунктов Времовка, Новополь Донецкой области; Ольговское, Гуляйполе, Степное, Щербаки, Новоандреевка, Орехов, Волшебное Запорожской области.

На Херсонском направлении от вражеского огня пострадали районы 16 населенных пунктов, в том числе Качкаровка, Токаревка, Антоновка, Херсон.

Планы России в войне

По мнению украинской разведки, в России планируют мобилизовать от 300 до 500 тысяч человек, их используют в наступлении на востоке и юге весной и летом.

На фоне разговоров о новом наступлении РФ, бывший командующий армией США в Европе, генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес заявил, что скептически относится к заявлениям Москвы. По его мнению, россиянам не удалось решить их институциональные проблемы и проблемы с логистикой

В Минобороны говорят, что основной целью оккупантов сейчас является полная оккупация Донецкой и Луганской областей.

Вас также могут заинтересовать новости: