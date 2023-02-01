Российские войска активно пытаются выйти на границы Донецкой и Луганской областей.

На востоке Украины продолжаются жестокие бои. Враг пытается расширить географию наступления на Лиманском направлении и делает мощные попытки прорвать украинскую оборону.

Как отметила в Telegram заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, несмотря на большие потери, российские оккупационные войска продолжают наступательные действия также на Бахмутском, Авдеевском, Новопавловском направлениях.

"Что это значит простыми словами? Идет война. Жестокая и ожесточенная", – подчеркнула она.

По словам Маляр, российские войска активно пытаются выйти на границы Донецкой и Луганской областей. Она добавила, что наши военные "защищают каждый сантиметр украинской земли в условиях превосходства врага в количестве бойцов и количестве вооружения". Украинские защитники отбивают вражеские атаки и пытаются удержать оборону.

"Все при таких условиях является успехом, ведь мы используем наши силы и ресурсы по максимуму и даже больше. И каждый день сопротивления, лишение врага возможности рассредоточить силы, уничтожение его техники и личного состава – это еще один героический день, который приближает нас к победе. Даже когда не все сразу удается и нужно время. Мы обязательно победим в этой войне. Но путь к победе – это наш общий путь. Каждого гражданина Украины", – резюмировала заместитель министра обороны.

Война в Украине: ситуация на востоке

Глава Авдеевской ВГА Виталий Барабаш сообщил, что на направлении Авдеевки Донецкой области наблюдается "напряженное затишье". Российские оккупанты готовятся провести полную ротацию так называемых "мобиков" на регулярные войска армии РФ. Кроме того, многие российские военные заметили в оккупированном Донецке.

По словам главы Донецкой ОВА Павла Кириленко, ситуация в области существенно обострилась. Из-за отсутствия успехов на поле боя, российские оккупанты усилили обстрелы прифронтовых населенных пунктов Донецкой области.

В частности, российские оккупанты уже девятые сутки ведут интенсивные обстрелы Угледара Донецкой области. В городе повреждены 100% домов, разрушена почти вся инфраструктура. В Угледаре все еще остаются гражданские.

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