Он считает, что России не удалось решить проблемы с логистикой.

Бывший командующий армией сша в Европе, генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес заявил, что скептически относится к возможному крупному наступлению армии РФ.

В интервью для YouTube-канала украинского политолога и офицера 1-й отдельной бригады спецназначения имени Ивана Богуна Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины Тараса Березовца он сказал, что не верит в данные, которые объявляет Москва.

"Даже если им удалось привлечь 200 или 300 тысяч человек, вопросы логистики остаются открытыми. Даже если им и удалось накопить такую массу живой силы, для наступления нужно оборудование, нужны цепи обеспечения. Поэтому я и скептичен относительно того, что будет что-то значительное", - сказал Ходжес.

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По его словам, в Кремле хотят, чтобы все были озабочены угрозой нового наступления, а Украина не могла сфокусироваться на своих целях. Однако генерал-лейтенант не сомневается, что оккупанты попытаются направить новые, нетренированные резервы.

"По моим наблюдениям, россиянам не удалось решить их институциональные проблемы и проблемы с логистикой. И, насколько мне известно, у них нет персонала - сержантов и офицеров, чтобы обучать полноценно новобранцев. Поэтому в ближайшие 2-3 месяца я ожидаю, что они предпочтут использование массы не очень натренированных солдат, для того чтобы прорвать оборону", - добавил он.

Он отметил, что ЧВК "Вагнер" уже не является не тем подразделением, которым был в начале полномасштабного вторжения. Такого же мнения он о российских элитных подразделениях воздушного десанта.

Новое наступление РФ: что известно

Разговоры о возможности крупного наступления российской армии ведутся с конца прошлого года.

В недавнем интервью министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что оккупанты могут его приурочить к годовщине полномасштабного вторжения. Он считает, что это может произойти как на Донбассе, так и на юге Украины.

Эксперты Института изучения войны считают, что российские власти переоценивают возможности своей армии, поэтому новое наступление может завершиться преждевременно.

Кроме того, эксперты говорят о спешке оккупантов - они хотят успеть до поступления западной техники в Украину.

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