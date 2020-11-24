В оккупированном боевиками «ДНР» Шахтерске трое детей и их отчим получили получили ранения различной степени тяжести из-за взрыва. Причиной происшествия стало неосторожное обращение с боеприпасом.
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Об этом со ссылкой на органы оккупационной администрации сообщают «Новости Донбасса».
Отмечается, что тридцатилетний мужчина нашел корпус гранатометного выстрела и решил принести его домой. Вечером он достал его из портфеля, вышел во двор дома и позвал троих детей.
Затем он вкрутил боеприпас в землю и поджег. При взрыве мужчина и дети получили осколочные ранения, двухлетний ребенок лишился одного глаза.
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