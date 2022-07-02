По его словам, это произошло три дня назад, может, чуть больше".

Непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко неожиданно заявил, что Украина "пыталась нанести удар по военным объектам РБ, но все ракеты были перехвачены".

Об этом он заявил во время выступления на торжествах накануне дня независимости страны.

"Нас провоцируют. Должен вам доложить: три дня назад, может, чуть больше, с территории Украины пытались нанести удар по военным объектам на территории Беларуси. Но, слава Богу, противовоздушными комплексами "Панцирь" удалось перехватить все ракеты, выпущенные Вооруженными силами Украины", - заявил Лукашенко.

Кроме необоснованных наветов, Лукашенко взялся публично оправдывать российского диктатора Путина. По его убеждению, тот никого не шантажирует ядерным оружием, но уточнил, что "приказал военным взять на прицел центры принятия решений противников Минска".

В то же время Лукашенко поспешил заверить, что Беларусь не хочет воевать с Украиной, но "Минск и Москва должны быть готовы в течение суток зеркально ответить на агрессивные действия Запада".

"Так же, как и в прошлом веке, за этими процессами стоит все та же цивилизованная Западная Европа, которая сначала воспитывала монстра по имени фашистская Германия, а потом, чтобы выжить, бросалась в объятия тех, кому еще недавно так сильно хотела поражения. История повторяется. Монстры выращивают в Украине", - сказал Лукашенко.

Как известно, Беларусь продолжает отправлять России боеприпасы, проводит длительные военные учения на границе с Украиной. В стране объявлено военные сборы у границы с Украиной, гражданам вручают повестки.

В последние дни активно распространяется информация о том, что возможно новое наступление на Украину, на этот раз - со стороны Вооруженных сил Беларуси.

В частности, Генштаб ВСУ сообщал, что со стороны Беларуси на Волынском и Полесском направлениях возможные провокации.

Впрочем, по словам советника председателя ОПУ Алексея Арестовича, бояться нападения со стороны Беларуси не стоит. Другой советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк высказывал мнение, что слухи о нападении Беларуси являются ничем большим, как очередной спекуляцией российской пропаганды с целью посеять панику в Украине.

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