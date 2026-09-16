ООН хочет спрятать свои гуманитарные грузы в Украине под землей, - Reuters

Один из основных складов Всемирной организации здравоохранения, на котором хранились медицинские материалы, был поражён в начале этого месяца.

Координатор ООН по гуманитарным вопросам на Украине Матиас Шмале заявил, что в организации рассматривают возможность перемещения гуманитарных грузов под землю, чтобы спасти их от российских ударов. Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что Москва в этом году поразила 10 складов ООН, уничтожив грузы на миллионы долларов.

Один из основных складов Всемирной организации здравоохранения, на котором хранились медицинские материалы, был поражён в начале этого месяца.

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По словам Шмале, в результате других ударов были уничтожены гигиенические наборы и школьные принадлежности для детей.

"Эти целенаправленные атаки на складские мощности (...) - новая тенденция последних нескольких месяцев", - рассказал он.

Шмале утверждает, что они рассматривают возможность перемещения грузов в подземные бункеры и откладывают закупку гуманитарной помощи до последнего момента, чтобы снизить риск уничтожения.

Удары РФ по Украине

В воскресенье, 13 сентября, около 9:00 в результате российской ракетной атаки был уничтожен сортировочный центр сети магазинов EVA в Одессе.

Центр обеспечивал товарами магазины Южного региона (Николаевская, Одесская, Херсонская области). При этом сотрудники центра не пострадали.

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