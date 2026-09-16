Украинцы приобрели старый дом за 55 тысяч долларов: с какими трудностями они столкнулись (видео)

По их словам, главным мотивом стала возможность не зависеть от соседей.

Украинская пара из Черновцов, у которой лестницу отремонтировали гранитом из надгробных плит, вместо очередной квартиры в многоэтажке приобрела старинную усадьбу на окраине города. Об этом пишет "Фокус".

По их словам, главным мотивом стала возможность не зависеть от соседей.

"Нам за 30, и мы совершили классический поступок всех миллениалов - купили старый дом. Очень хотелось иметь свой двор, тишину и чтобы не было квартиры-коробки, где соседские дети будят тебя в 7:00 утра", - рассказали они.

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Интересно, что объект пара нашла на доске объявлений: это массивный дом 1970-х годов на участке площадью 8 "соток" в микрорайоне Роша, всего в пяти минутах езды от центра Черновцов.

Прежде чем приступить к делу, супруги пригласили опытного прораба для оценки состояния здания. Специалист посоветовал сначала расчистить территорию и снести аварийные постройки, а уже потом ремонтировать крышу, укреплять фундамент и утеплять дом.

Когда же речь зашла о достройке второго этажа, прораб озвучил сумму примерно в "5 толстых пачек денег" - хозяева без колебаний отказались от амбициозных планов в пользу более скромного одноэтажного варианта.

Аварийный гараж и расчистка участка

Отдельным испытанием стал старый покосившийся гараж, который владельцы решили разбирать собственными силами. Несколько дней подряд они вместе с родственниками и друзьями выносили оттуда "столетний хлам". В конце концов от ручного труда пришлось отказаться: объем кирпичных стен и тяжелых блоков оказался слишком большим. На помощь вызвали экскаватор. Блогерша рассказала:

"Экскаватор за 10 тысяч гривень устроил нам лучшее шоу этого лета".

С помощью измельчителя гору срубленной древесины переработал в щепу нанятый рабочий, а работа заняла три часа и обошлась в 2 500 гривень. За вывоз всего строительного мусора перевозчики запросили около 20 тысяч гривень.

Несмотря на хлопоты и расходы, хозяева убеждены, что сделали удачную покупку. По их словам, у дома капитальные и надёжные стены и фундамент, выгодное расположение рядом с центром города без потери уединения, а восемь соток земли позволяют обустроить и зону отдыха, и сад.

"За несколько дней двор стал неузнаваемым. Мы уже представляем, как пьем утром кофе на собственной террасе! Правда, до этого кофе впереди ещё лет два капитального ремонта. Это приключение на несколько лет", - подытожили авторы проекта.

Жизнь в Украине

В лесной глуши недалеко от села Галузия, в бывшем Маневичском районе Волынской области, остался единственный дом - последний свидетель существования хутора Оптова. До ближайшего населенного пункта отсюда примерно пять километров: еще недавно в этой хижине жила Федосия Шматко, 1944 года рождения, которую местные называли Пилотом.

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