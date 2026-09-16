ЕС требует разъяснений от Франции из-за российского миллиардера, - Politico

Послы ЕС во время закрытого заседания не смогли прийти к согласию по вопросу исключения Усманова из черного списка.

У Франции есть неделя, чтобы заверить другие страны ЕС, что ее стремление исключить миллиардера Алишера Усманова из санкционного списка не приведет к хаосу, который подорвет ограничения в отношении Москвы. Об этом пишет Politico.

Отмечается, что послы ЕС во время закрытого заседания не смогли прийти к согласию по вопросу исключения Усманова из черного списка. Дипломаты и чиновникы, участвовавшие в обсуждениях, сообщили, что теперь Париж, который застал коллег врасплох, поддержав исключение Усманова, должен объяснить, почему этот шаг не создаст опасного прецедента. Послы вновь соберутся 22 сентября.

"Если Франция пойдет по этому пути, появятся и другие страны со своими олигархами, которых следует исключить из списка… [тогда] карточный домик начнет рушиться", - заявил высокопоставленный чиновник ЕС.

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При этом иностранных дел обсуждают этот вопрос с Парижем, сообщили два дипломата из ЕС, выразившие скептицизм по поводу этого шага в то время, когда Москва активизирует удары по гражданской инфраструктуре Украины и угрожает соседним странам. Один из них сказал:

"Ведутся переговоры по поиску решения. Россия не дала нам никаких оснований для исключения кого-либо из списка санкций".

Изначально Париж представил свою поддержку Усманова, который находится под санкциями ЕС, США, Великобритании и Киева с начала войны, как уступку Словакии - которая давно выступала за его исключение из списка.

Однако впоследствии французские чиновники и дипломаты получили инструкции из Елисейского дворца, в которых признавалось, что у Парижа есть "конкретная проблема национальной безопасности и он желает положительно отреагировать на просьбы международных партнеров, которые обратились к нам по поводу Усманова".

Санкции против РФ

Комитет Палаты представителей США по вопросам регламента 14 сентября одобрил двухпартийный законопроект, направленный на ужесточение санкций против Российской Федерации из-за её войны против Украины.

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