Минфин представил проект госбюджета на 2027 год: цифры

Он является сбалансированным и обеспечивает предсказуемое финансирование приоритетов государства.

Кабинет Министров Украины одобрил проект Закона Украины "О Государственном бюджете на 2027 год", который уже был представлен в Верховную Раду. Об этом сообщается на сайте Минфина.

Там отметили, что документ подготовлен Министерством финансов своевременно, он сбалансирован и обеспечивает предсказуемое финансирование приоритетов государства.

"Все возможные внутренние ресурсы государства в первую очередь направляем на обеспечение способности Украины эффективно противостоять агрессору. В то же время будут обеспечены все социальные и гуманитарные обязательства в полном объеме: запланирован рост расходов на образование, здравоохранение, поддержку ветеранов и внутренне перемещенных лиц. Для обеспечения этих расходов критически важной остается своевременная и предсказуемая международная поддержка. Также работаем над мобилизацией внутренних ресурсов", - отметил министр финансов Сергей Марченко.

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Важно, что, как и в предыдущие годы, с начала полномасштабного вторжения РФ, главным приоритетом проекта госбюджета остается финансирование сектора безопасности и обороны.

В проекте государственного бюджета на 2027 год увеличивается финансирование социальной сферы, образования - в частности, заработная плата учителей повысится на 65 % по сравнению с 2025 годом, здравоохранения, политики в отношении ветеранов, поддержки ВПЛ, регионов и общин, а также программ развития экономики.

Интересно, что доходы проекта государственного бюджета на 2027 год предусмотрены в размере 5 трлн 648 млрд гривень, что на 452,1 млрд гривень, или 8,7% больше по сравнению с планом на 2026 год с изменениями.

При этом в 2027 году общий объем расходов проекта государственного бюджета составит 7 трлн 272 млрд гривень, что на 864,9 млрд гривень, или 13,5%, больше по сравнению с планом на 2026 год с изменениями.

Потребность в международной поддержке в 2027 году составит 52,6 млрд долларов США. Планируется привлечение средств от Европейского Союза, стран G7 в рамках финансирования ERA, Международного валютного фонда, Всемирного банка, Великобритании и других международных партнеров.

Приоритеты проекта Государственного бюджета Украины на 2027 год

Оборона и безопасность - 4 трлн 885 млрд гривень, или 43,8 % от ВВП (+517,9 млрд гривен или +11,9 % по сравнению с планом на 2026 год с изменениями), а именно:

1 трлн 791,7 млрд гривень - оплата труда с начислениями (+337,5 млрд гривен);

2 трлн 298,5 млрд гривень - вооружение и военная техника (+1,4 млрд гривен);

499,9 млрд гривень - прочие расходы (+127,7 млрд гривен);

264,9 млрд гривень - резерв средств (+51,3 млрд гривен);

30 млрд гривень - государственные гарантии на вооружение и военную технику.

Также предусмотрены: поддержка экономики и бизнеса - 96 млрд гривень, политика в отношении ветеранов - 20,5 млрд гривень, социальные выплаты и мероприятия Минсоцполитики - 540,3 млрд гривень, расходы социальных фондов - 1 трлн 311,4 млрд гривень, поддержка ВПЛ - 83,2 млрд гривень, образование - 328,5 млрд гривень, здравоохранение - 292,5 млрд гривень, спорт и молодежь - 6,85 млрд гривень, жилищная политика - 84,9 млрд гривень, поддержка сельхозтоваропроизводителей - 7,4 млрд гривень, поддержка регионов и громад - 133,6 млрд гривень.

Также одной из новинок проекта госбюджета-2027 является запланированное частичное (25%) восстановление Государственного дорожного фонда - 52,8 млрд гривень.

Бюджет на 2027 год

Ранее сообщалось, что Кабинет министров в проекте государственного бюджета Украины на 2027 год планирует увеличить минимальную зарплату до 9 546 гривень, что на 10,4% больше, чем в 2026 году.

С 2027 года прожиточный минимум на одного человека составит 3 559 гривень в месяц (+350 грн, +10,9%): для трудоспособных - 3 691 грн, а для нетрудоспособных - 2 878 грн.

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