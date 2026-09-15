Зеленский подписал указ об увольнении Кравченко

Сегодня ранее Верховная Рада поддержала его отставку.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Руслана Кравченко с должности генерального прокурора. Об этом говорится в указе №932/2026 на сайте президента.

"Уволить КРАВЧЕНКО Руслана Андреевича с должности генерального прокурора", - говорится в нем.

Ранее сегодня отставку поддержала Верховная Рада. Перед голосованием Кравченко обратился к Верховной Раде, заявив, что только от украинского парламента "сегодня зависит, воцарятся ли наконец в нашем государстве закон и справедливость".

Видео дня

Увольнение Кравченко

7 сентября Руслан Кравченко подал в отставку с должности генерального прокурора. Это произошло на фоне заявлений антикоррупционных органов о разоблачении преступной организации, связанной с деятельностью мошеннических колл-центров.

Впоследствии Кравченко заявил, что уехал за границу "в командировку". Зеленский отстранил его от должности генерального прокурора Украины.

14 сентября Кравченко заявил, что подписал уведомления о подозрении директору НАБУ Семену Кривоносу. В Офисе генпрокурора опровергли информацию о якобы вручении уведомления о подозрении одному из руководителей антикоррупционных органов. Там заявили, что в рамках соответствующего уголовного производства никому не сообщали о подозрении в установленном законом порядке.

Зеленский заявил, что у Кравченко есть только один путь - увольнение с должности, и призвал Верховную Раду безотлагательно поддержать отставку генпрокурора.

Вас также могут заинтересовать новости: