Правительство передало в Верховную Раду проект бюджета 'воюющей страны' на 2027 год

По словам Корецкого, ключевая задача - обеспечить потребности безопасности и обороны и сохранить финансовую устойчивость.

Сегодня правительство одобрило и в установленный законом срок передало в Верховную Раду проект Государственного бюджета на 2027 год. Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий, назвав его бюджетом воюющей страны.

По его словам, ключевая задача - обеспечить потребности безопасности и обороны и сохранить финансовую устойчивость.

"Только на оборону в этом проекте бюджета предусмотрено 4 трлн 885 млрд гривень. Это почти 44 % ВВП. Кроме того, партнеры оказывают нам материально-техническую помощь. Это ракеты, оружие, техника, снаряды, средства поражения и прочее. Мы рассчитываем, что это будет не менее 1 трлн грн, и это даже больше, чем в этом году. Однако хочу подчеркнуть, что потребности сил обороны на 2027 год значительно выше. Стоимость войны растет. Работаем над окончательной доработкой точных расчетов", - отметил он.

Видео дня

Корецкий заверил, что правительство и все органы власти работают над тем, чтобы найти источники для покрытия этих потребностей.

"Мы чётко осознаём, что Украина за счёт собственных доходов может покрыть лишь часть своих расходов. А значит, ответственная и слаженная работа с партнёрами является основой для наполнения государственного бюджета и покрытия всех необходимых расходов и потребностей. Военных и социальных", - пояснил чиновник.

Он утверждает, что главная задача - обеспечить Украине не только способность защищаться, но и наносить эффективные ответные удары, а также гарантировать украинцам необходимую поддержку.

Дефицит бюджета Украины

Ранее Корецкий сообщил, что Украина вынуждена масштабно сокращать расходы действующего бюджета, если законодатели не примут непопулярные меры, необходимые для получения миллиардов долларов западной помощи до наступления зимы.

Вас также могут заинтересовать новости: